وصف النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المشروعات القومية الكبرى الخاصة بشبكة الطرق والكباري التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بأنها تاريخية وغير مسبوقة وتؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وأشار "عامر"، في بيان اليوم، إلى أهمية هذه المشروعات القومية الكبرى والتى سيكون لها أثارها الإيجابية على حركة الاستثمار والتجارة في مصر والعالم.

وأكد أن المصريين الذين سطروا تاريخًا سياسيًا جديدًا لمصر في ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013 أثبت الواقع والتاريخ أنهم قادرون بفضل القيادة الحكيمة للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي على صناعة تاريخ حديث وجديد لمصر في مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات سواء مشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء وغاز إضافة إلى المشروعات الانتاجية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها، مؤكدًا أن أكبر دليل المشروعات القومية الكبرى التي شاهدها الشعب المصري العظيم.