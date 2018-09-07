أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، وفقاً للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلاً عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة، وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية فى تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة.

وتفقد «السيسى»، صباح اليوم، عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع إلى شرح تفصيلى للموقف التنفيذى للمشروع التنموى المتكامل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن «السيسى» قام بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب/ يوم، والتحرك فوق الكوبرى العلوى، وزيارة منطقة الألعاب المائية (أكوا بارك) ومارينا الجلالة، واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت الإنشاء ومصانع الفوسفات والرخام.

الرئيس يلتقى المهندسين والمقاولين والعمال ويستمع إلى شرح تفصيلى للموقف التنفيذى

والتقى الرئيس عدداً من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع، بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقاً للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

وأوضح «متحدث الرئاسة» أن مشروعات جبل الجلالة تهدف إلى خلق مجتمع تنموى حضارى جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التى تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحى فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية.

وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية، ويقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالى أطوال 117 كيلومتراً، وخلق محور مرورى آمن بديلاً عن الطريق الساحلى فى المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة، ومدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة، التى تشمل كافة الخدمات والمرافق، وجامعة الجلالة، التى صممت على طراز عالمى، وتحوى 13 كلية.

ويعتبر منتجع الجلالة السياحى نقلة نوعية فى مستوى الخدمات السياحية فى مصر من حيث تكامل جميع العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهٍ مائية وأنشطة ترفيهية وتجارية.

ويضم المنتجع مدينة مارينا لليخوت والعائمات، وبها 239 يختاً مجهزاً بالكامل، وعمقها 55 متراً. ويضم المشروع فندقاً ساحلياً يتكون من 297 غرفة، و28 فيلا فندقية ملحقة بالفندق، و48 «شاليهاً»، وأكثر من 55 شركة تستثمر بمشروع هضبة الجلالة، فضلاً عن حجم عمالة أكثر من 80 ألف عامل وفنى ومهندس.