أقامت إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالقليوبية، برئاسة أشرف محمود، مديرالإدارة، اليوم، حفلا لتكريم عدد من الطلاب الموهوبين في جميع المجالات علمي وفني ورياضي، وذلك تحت إشراف طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، كما جرى تكريم منسقي موهوبين المدارس وبعض أولياء الأمور بغرب شبرا الخيمة.

وألقى مدير إدارة الموهوبين، كلمة على حث إدارة موهوبين غرب شبرا الخيمة والجميع ببذل مزيد من الجهد من أجل رفعة الوطن.

وتكثف إدارة الموهوبين والتعليم الذكي زيارتها إلى المدارس لاكتشاف المواهب بناء على توجيهات عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم.