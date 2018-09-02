نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ،حفلا بقاعة قصر ثقافة بنها لتكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والفنية والأزهرية والدبلومات والإعدادية على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور إيمان عمر نائب المحافظ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء.

وكرم المحافظ 53 طالبا منهم 9 طلاب بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية و22 طالبا من الأوائل على مستوى المحافظة، وتكريم 5 طلاب من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، و5 طلاب على مستوى المحافظة، وكذلك تكريم 12 طالبا من اوائل الشهادة الإعدادية العامة على مستوى المحافظة مسلمًا إياهم الطلاب الأوائل شهادات التقدير والجوائز.

كما تم تكريم الطالب أحمد خالد صاحب المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بعد حصوله على نصف درجه بمادة الفيزياء والتي حسنت موقعه بين زملاءه ليصبح الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن تكريم الفائقين ودعم المتميزين جزء أصيلا من الفكر الذي تتبناه الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بضرورة الدفع بالعناصر الطلابية المتميزة وتوفير المناخ الملائم لتفوقهم وتكريمهم ليكون ذلك دافعا لباقي الطلاب لبذل الجهود لتحقيق المزيد من التفوق.