قال الدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، إننا أنشأنا هذا المركز بتبرعات من أهالي المنصورة والدقهلية، ومنحة سخية جدا من الحكومة الهولندية ومن دافع الضرائب الهولندية.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، اليوم، حيث شهدت مبادرة "النادي النسائي الدولي" لدعم المركز والتقت بالعالم بالدكتور محمد غنيم، مؤسس المركز.

ووجه غنيم، حديثه إلى وزيرة الهجرة والنادي النسائي قائلا، إن لي بعض الملاحظات وهذا الحشد الكبير لا يتناسب مع هذا المبلغ المقدم 35 ألف دولار مضيفا "شدوا حيالكم شوية، الدنيا ناشفة" موضحا أن هذا المركز مراقب من 3 جهات رقابية، وأي مبلغ يتم صرفه يكون في محله.

ومن جانبه قال الدكتور محمد القناوي، إن هذه الزيارة سيكون لها مردود كبير على المركز، وكل المراكز الموجودة في المنصورة نشأت على غرار هذا المركز، ومنافسة له في تقديم أعلى خدمة طبية.

وقدمت الدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي للنادي النسائي المصري الدولي، الشكر للوزيرة على دعمها للمبادرة وحرصها على المشاركة فيها، معربة عن فخر النادي بدعم هذا المركز الفريد الذي أسسه عالم مصر الكبير الدكتور محمد غنيم.

حضر الزيارة الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور باسم صلاح، مدير المركز الذي قدم شرحا للوزيرة عن أنشطة المركز المختلفة.