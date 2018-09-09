استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، منذ قليل، وزير التنمية المحلية الكازاخستاني، وسفير كازاخستان بالقاهرة ومسؤول من وزارة الأوقاف الكازاخستانية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل الآثري، وآخر ما آلت إليه جميع المشاريع القائمة بين الجانبين.

حضر اللقاء محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار لللشئون الهندسية.

وكشف عبدالعزيز، أنه عرض خلال اللقاء آليات العمل المشترك مع الجانب الكازاخستاني في أعمال ترميم وإعادة إعمار مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر، والذي توقف العمل به منذ عام 2011، إذ سيتم استئناف العمل به بعد عدة جلسات مع الشركة المنفذة لتعديل أسعار التعاقد وإعادة التوازن المالي والاقتصادي للمشروع، طبقا لسعر السوق الحالي، وجاري الحصول على الموافقات من الجهات المعنية كافة.

وأضاف عبدالعزيز، أن وزير الآثار أكد خلال اللقاء على مدى عمق العلاقات الثقافية والآثرية مع الجانب الكازاخستاني، وحرص الجانبين على دعم التعاون الأثري بينهما سعيا للحفاظ على الإرث الوطني والحضاري، والاستمرار في توطيد العلاقات المثمرة بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري، وترميم المباني الأثرية، واقامة المعارض المؤقته، أن وزارة الآثار كانت قد أقامت معرضا أثريا يضم 22 قطعة آثرية بالمتحف القومي بالعاصمة أستانا يونيو 2017.