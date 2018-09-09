افتتح اللواء الدكتور أحمد عبد المنصف، رئيس مركز ومدينة دمياط، معرض مكتبة مصر العامة بدمياط للأشغال اليدوية بمشاركة رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بدمياط خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 حيث يحتوي المعرض على نماذج ممتازة من الأعمال اليدوية التي لاقت إعجاب الحضور.