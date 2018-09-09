وقع الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون لاستثمار طاقات شباب الجامعة.

يأتي هذا البروتوكول، ضمن تكليفات القيادة السياسية لأهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

يهدف البروتوكول لتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة داخل الجامعة، وتعظيم دور الجامعة في خدمة مجتمعها المحيط من خلال مساهمتها في تنفيذ الأنشطة المدرجة بخطة الوزارة داخل مراكز الشباب والقرى الأكثر احتياجا.

تنص بنود البروتوكول على تعاون الطرفين في تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال إنشاء مركز تدريبي تابع للوزارة داخل الجامعة، كذلك التعاون في إنشاء مراكز للأنشطة الطلابية خاصة بوزارة الشباب والرياضة داخل كل جامعة.

كما يتضمن البروتوكول، التنسيق بين الجانبين في القوافل التعليمية والطبية والشبابية والرياضية لكافة ربوع المجتمع، مبينًا أن تمتد تلك القوافل في القريب العاجل لتشمل الدول الصديقة.

وسيجرى توفير الخدمات للقرى المحرومة والمناطق العشوائية من خلال القوافل التعليمية والطبية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية داخل تلك المناطق، لتنمية قيمة الولاء والانتماء وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي والرياضي بين قطاعات الشباب والاستفادة بقدرات الشباب الخلاقة في تنمية المجتمع وبناء مصر الحديثة.