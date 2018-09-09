نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم، قراري إزالة على مساحة 14 فدان أملاك دولة بمدينة الخارجة، وحرر محضر بالواقعة.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ قراري إزالة الأول على مساحة أربعة أفدنة خلف مدرسة النور بمدينة الخارجة، والثاني قرار إزالة بمنطقة الخارجة 2 على مساحة 10 أفدنة.

وأضاف الطماوي، أن لجنة الإزالات ضمت المهندس عبد الرحمن أمير، وسيد بباوى، ومحمد إبراهيم عضو قانوني، والمهندس مرزوق سيد محمد نائب ثان رئيس المركز.

وأوضح الطماوي، أنه جرى وضع لافتات أملاك دولة على جميع الأراضي التي جرت إزالتها وجرى تحرير محضر بالواقعة.