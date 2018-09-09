نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، 228 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بفرعيه والمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع حماية النيل نفذ 63 إزالة على طول النهر وفرعيه، إلى جانب قيام قطاع الري بتنفيذ إزالة 108 على منافع الري فيما قامت هيئة الصرف بتنفيذ 57 إزالة على منافع الصرف.

كما نفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم، 63 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها حيث جرى إزالة 4 حالات بمحافظة الدقهلية و12 بمحافظة كفر الشيخ و11 بمحافظة المنيا وعدد 9 حالات إزالة بمحافظة أسيوط و15 حالة بمحافظة سوهاج و8 حالات بمحافظة قنا وعدد 4 بمحافظة أسوان.

وفي سياق متصل نفذ قطاع الري، اليوم، حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ عدد (108) إزالات شملت إزالة عدد 26 بمحافظة البحيرة وعدد 13 بمحافظة المنوفية وعدد 10 بمحافظة المنيا وعدد 2 بمحافظة الغربية وجاءت محافظة الفيوم الأعلى في معدل الإزالات بعدد 57 إزالة.

ونفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف اليوم، العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت (57) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، وتضمنت تنفيذ عدد (18) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا وذلك بزمام محافظات الدقهلية.

كما جرى تنفيذ عدد (2) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات المنوفية، وكذلك عدد 33 إزالة بإقليم مصر الوسطي بزمام محافظات (المنيا – بني سويف) إلى جانب تنفيذ عدد (4) إزالات بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات أسيوط.

وتنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وتستمر أعمال الإزالات في ضوء برنامج الإزالات الذي جرى إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.