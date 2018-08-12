قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة أعدت خطتين، الأولى قصيرة الأمد بمصاريف 40 مليار جنيه إضافية دون ميزانيات الوزارت؛ لتوفير المياه المتاحة وزيادة الكفاءة وحل نقص المياه في النهاية، موضحا أن دعم البنية الأساسية في التوسع الزراعي وخلق مساحات على جسور الترع واستخدام طاقة شمسية لتشغيل الآبار والحفاظ على الشكل الجمالي لمجري نهر النيل.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن هناك أعمال حماية مجرى نهر النيل بطول 110 كم في محافظات مختلفة بلغت 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ممشى "أهل مصر" لعدد من المحافظات جرى وفق لجنه وزارية مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزاراء حتى ننجح في إنتاج فرص عمل للشباب.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.