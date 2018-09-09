أمرت نيابة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، لبيان ملابسات ودور المتهمين، في ضبط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات الأجرة، بتضليل سائقيها بتوصيلهم إلى مكان معين، ثم سرقتها منهم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن التمركز الأمني بالسيارة الفان، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بطريق "القاهرة –الفيوم" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة طامية، من استيقاف سيارة أجرة، قيادة "سيد. ش. ح"، 39 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الكوم الأحمر، بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لاشتباهه في مستقليها.

وأفاد البيان الأمني، أنه تبين وجود 3 أفراد بالسيارة، وهم: "عبدالرحمن. ع. ر"، 19 سنة، طالب، ومقيم بقرية نزلة قفاص، بمركز الفشن ببني سويف وبحوزته "قطر"، و"مصطفى. ج. م"، 23 سنة، قهوجي، ومقيم بمركز سنورس وبحوزته كيس من النايلون يحوي بداخله كمية من الشطة الجافة، و"بدر الدين. أ. أ"، 24 سنة، عامل، والسابق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 18267 لسنة 2016 جنايات مركز طامية بتهمة ترويج عمله، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و3 أحكام غيابياً بتهمة تبديد.

وذكر البيان الأمني، أن مدير الأمن، كلف البحث الجنائي، بالتحري عن المشتبه فيهم، وفحصهم، وتوصلت التحريات إلى تكوين المتهمين تشكيلا عصابياً، تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات الأجرة بالإكراه بالطرق السريعة، مغافلة قائدي السيارات الأجرة بزعم توصيلهم لأماكن مختلفة والتعدي عليهم بالمادة الحارة المضبوطة.

ووفقا للبيان، تمت مواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات، وأقروا بصحتها، وارتكابهم حادثتين إضافيتين لسيارات مبلغ عنها، وضبطت السيارتين بإرشاد المتهمين، وباستدعاء المجني عليهما تعرف كل منهما على سيارته، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين.