ألقى فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، القبض على 4 أشخاص لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملة التي شنتها القوات بعدد من قرى المركز.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم نور الدين عمر، رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد ضبط كلا من "أ. ن. ف"، 19 سنة، فلاح، مقيم في مير بمركز القوصية، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، وضبط "أ. ف. ع. م"، 30 سنة، عامل، ومقيم الحرادنة، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، وضبط "ع. ع. ع. ش"، 36 سنة، عامل، ومقيم في عنك، وبحوزته فرد محلي الصنع، وضبط "ب. ر. ش. ع"، 18 سنة، فلاح، ومقيم في مير بدائرة مركز القوصية، وبحوزته فرد محلي الصنع.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.