أمر المستشار محمد النحاس، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، حبس "سيد. ق"، 33 عامًا، عامل بمصنع الغزل والنسيج، وقائد السيارة الذي أعتدى على نقيب شرطة أثناء سيره في زفة عرس بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بالقول واليد بعد محاولة الضابط لإيقافه خلال زفة عرس لقيادته بسرعة جنونية تعرض حياة المواطنين للخطر وتعطل حركة المرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وعدم اتباع تعليمات المرور، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ونجم عنها تعطيل لحركة المرور.

وتلقى اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قائد شرطة النجدة العميد أحمد عبد الحميد، يفيد بتعرض النقيب "م. ح"، بإدارة مرور الإسماعيلية للاعتداء من قائد سيارة ملاكي ماركة "هيوانداي" فيرنا وآخرين أثناء مشاركتهم في زفة عرس بدائرة قسم ثالث، ودخول زفة العرس إلى محيط تأمين فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وأثناء استيقاف الضابط للشخص المتهم بعمل حركات جنونية بالسيارة، تعدى قائد السيارة ومعه آخرين من قائدي السيارات بالزفة على الضابط بالقول واليد وإصابته بكدمات وسحجات بالجسم.

وبثبوت التحريات للواقعة أثبتت صحة الواقعة لتصدر النيابة العامة قرارها السابق بالحبس 4 أيام.