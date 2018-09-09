شارك اليوم، مركز تعليم الكبار لجامعة المنوفية، في احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية بقاعة المؤتمرات بديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار في القاهرة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ووجه الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار الشكر لقيادة جامعة المنوفية على جهود الجامعة والحثيثة الفاعلة في مجابهة الأمية.

وعرضت الدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم بجامعة المنوفية ممثلة عن الجامعة إنجازات مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية خلال الثلاث سنوات الماضية والمبادرات المختلفة التى قامت بها جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومي لمحو الأمية وعدد المواطنين الذين قام طلبة الجامعة لمحو أميتهم خلال الثلاث أعوام الماضية والتعاون المستمر بين جامعة المنوفية وهيئة تعليم الكبار فرع المنوفية برئاسة الدكتور رضا داوود.