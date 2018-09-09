شرطة المسطحات تنقذ ركاب أتوبيسين نهريين من الغرق في النيل

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في تأمين المسطح المائي لنهر النيل وانتشال عدد من الركاب لشحوط أتوبيسين نهريين بهم بالقرب من مرسى المعصرة.

تلقت الإدرة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، إشارة من شرطة نجدة القاهرة بوجود عطل بمعدية الحوامدية في المعصرة وعلى متنها عدد من الركاب.

وتم توجيه خدمات تأمين المسطح المائي لنهر النيل لمحل البلاغ وإخطار شرطة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين شحوط 2 أتوبيس نهري، أثناء نقل الركاب بين محطتى الحوامدية والمعصرة بالقرب من مرسى المعصرة.

ونجحت قوات تأمين المسطح المائي لنهر النيل في تأمين نقل جميع الركاب لعدد من "لنشات" النزهة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها (دون حدوث ثمة إصابات).

وقدم المواطنين الشكر لرجال شرطة المسطحات على سرعة استجابتهم وتأمينهم حتى وصولهم المرسى ومغادرتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.