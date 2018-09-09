مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب

لقي شاب مصرعه برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة المركز وسقوط قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ "شريف. م"، 27 سنة، جرى إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين أحد الجيران بسبب خلافات سابقة بينهم، فقام المتهم بأطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، سقط على أثره المجني عليه جثة هامدة، وتبين أن طرفي المشاجرة من عائلة واحدة من محافظة سوهاج..

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.