الثلاثاء المقبل.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الثلاثاء المقبل، هو بداية العام الهجري الجديد، وأن يومَ الإثنين المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1439 هجريًّا، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر محرم.

ووفقًا لتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة التي أقرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في قرار حمل رقم 1193 لسنة 2018، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها 26 (مكرر)، فإن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للعامين في القطاع العام، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

كما أعلن وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أن غرة شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1440"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا في صريح سابق، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرة عن هذا اليوم.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر الثلاثاء، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018.