أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ رؤية هلال شهر المحرم لن تثبت يوم الرؤية الموافق الأحد المقبل، وأن غرته التي تعلن بداية عام هجري جديد ستكون يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1193 لسنة 2018، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها 26 (مكرر)، بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة، فإن الموظفين على موعد مع "الأنتخة" الثلاثاء المقبل، إجازة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وحدّد قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية يوليو الماضي، الإجازات الرسمية في كل عام، وجاءت كالتالي: