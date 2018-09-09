استعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنجازات قطاع الطرق والكبارى بالوزارة خلال الفترة من 2014 حتى العام الحالى 2018، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى، اليوم.

وقال «عرفات» إن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها بلغ 32 مليار جنيه، وشملت «المشروع القومى للطرق» بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كم) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وكذلك الانتهاء من 30 كوبرى علوى بتكلفة 3.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها حالياً يبلغ 52.5 مليار جنيه، وتشمل المشروع القومى للطرق، وتطوير شبكة الطرق الحالية وتنفيذ 10 محاور أخرى على النيل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإنشاء 20 «كوبرى علوى».

وأضاف «عرفات»: «أما بخصوص تكلفة المشروعات التى تم افتتاحها اليوم، فهى تبلغ 7.9 مليار جنيه، وتشمل مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى بتكلفة 4.9 مليار جنيه، ومحور الخطاطبة على النيل والرياح البحيرى والرياح الناصرى الذى تكلف إنشاؤه 1.3 مليار جنيه، وكوبرى تقاطع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى فى مدينة بنها بتكلفة 617.5 مليون جنيه، فضلاً عن المرحلة الأولى من محور طما على النيل والتى تكلفت 550 مليون جنيه، وكوبرى قوص العلوى بتكلفة 44 مليون جنيه، بالإضافة إلى كوبرى بلطيم على الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوبرى تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدى كرير فى الساحل الشمالى بتكلفة 450 مليون جنيه». وأوضح وزير النقل أن القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى الذى افتتحه الرئيس «السيسى» اليوم هو جزء من القوس الشمالى للطريق الذى نفذته وزارة النقل خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الطريق الإقليمى بقوسيه الشمالى والجنوبى يتقاطع مع 18 محوراً رئيسياً على الشبكة القومية للطرق.

«عرفات»: يحقق وفراً فى الوقت واستهلاك الوقود بما يعادل800 مليون جنيه سنوياً

وأشار «عرفات» إلى أن «القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى تبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ الخاصة به فى يوليو الماضى، ويبلغ طوله 57 كم وعرضه 42 متراً بواقع 4 حارات مرورية فى كل اتجاه بعرض 3.65 متر للحارة، وهو يشمل عدداً كبيراً من الأعمال الصناعية، منها 25 كوبرى و43 نفقاً و10 برابخ».

ولفت الوزير إلى أن «هذا المشروع سيساهم فى ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية فى شرق القاهرة وغربها، كما أنه يمثل محوراً متكاملاً يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، بالتقاطع مع ١٨ محوراً رئيسياً على الشبكة، كما أنه يسهم فى تخفيف الضغط المرورى والكثافة المرورية العالية على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكذلك داخل إقليم القاهرة الكبرى، مع تحقيق وفر فى الوقت واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يعادل 800 مليون جنيه سنوياً».

وكشف «عرفات» عن أنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية، منوهاً إلى أن محور كوبرى الخطاطبة على النيل يُعتبر أحد أهم الأعمال الصناعية ضمن القوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمى، وتبلغ تكلفته 1.310 مليار جنيه، وكذلك كوبرى تقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى «بنها» الذى تبلغ تكلفته 617.5 مليون جنيه، ويُعتبر من الأعمال الصناعية المهمة فى «القوس».

ونوه وزير النقل إلى أن «القوس الشمالى الغربى، الذى يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى طريق بنها الزراعى، يدخل ضمن الجزء الذى نفذته وزارة النقل من الدائرى الإقليمى (القوس الشمالى) لربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى والمساهمة فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى»، مشيراً إلى أن القوس الشمالى يمر بـ4 محافظات هى «الشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة».

وفى السياق ذاته، استعرض اللواء حسن عبدالشافى، مدير إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق التى نفذتها الهيئة الهندسية، ضمن فعاليات افتتاح مشروع القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى.

وقال «عبدالشافى»، خلال كلمته أمام الرئيس «السيسى»، إنه يتم العمل على 362 مشروعاً فى مجال الطرق والكبارى، منها 103 طرق، و155 كوبرى سيارات، و51 نفقاً، و53 كوبرى ونفقاً للمشاة.

وقاطع الرئيس «السيسى» مدير إدارة المهندسين العسكريين أكثر من مرة، خلال كلمته، لمعرفة تفاصيل هذه المشروعات ومدة التنفيذ، كما حرص الرئيس على تدوين بعض المعلومات التى شرحها «عبدالشافى» أثناء استعراضه لإنجازات الهيئة الهندسية فى مجال الطرق والكبارى.

وفى هذا الصدد، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إن «مدينة السادات هى المستفيد الأكبر من افتتاح الرئيس للقطاع الخامس من الطريق الإقليمى الدائرى، الذى يحقق نقلة كبيرة فى الربط بين منطقة السادات الصناعية وعدد كبير من الموانئ والمناطق الصناعية الأخرى، مثل منطقة قويسنا، ومنطقة العاشر من رمضان».