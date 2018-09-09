بالفيديو| أبرزها "الدائري الإقليمي"..تفاصيل 5 مشروعات طرق بعد افتتاحها

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​

وعبر القناة الرسمية لوزارة النقل على "يوتيوب" نشرت 10 فيديوهات مختلفة للكباري والطريق الدائري الإقليمي ومحور طما، لا يتعدى توقيت كل فيديو منها 3 دقائق، حيث يظهر شكل المشروع من خلال تصوير رأسي، بعضها مرفق بتوضيحات كتابية عن المشروع ككوبري بلطيم العلوي ومحور طما، وأخرى مكتفية بتصوير الكباري فقط.

عن كوبري بلطيم العلوي، فإن تكلفته 45 مليون جنيه، وطوله 650 مترا، وعرضه 252 مترا، يسهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية بمدينة الشيخ مبارك ببلطيم، وكذلك يسهم في الربط بالطريق الدولي الساحلي.

أما القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، فتاريخ البدء فيه يعود إلى ديسبمر 2015، طوله 57 كيلومترا، بتكلفة وصلت إلى 4.9 مليار جنيه، وعرضه 42 مترا، يضم 4 حارات، و25 كوبري، و43 نفقا و10 برابخ للسيول، فهو محور متكامل يربط جميع المحاور الطولية السريعة الرئيسية، ويخدم حركة التنمية السياحية والتجارية.

ومحور الخطاطبة على النيل (القوس الشمالي الغربي) تكلف 1.3 مليار جنيه، وطوله 1.83 كيلومتر، وعرضه 42.8 مترا، يضم 5 كباري و9 أنفاق و3 برابخ للسيول.

ووصلت تكلفة تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق "القاهرة - إسكندرية الزراعي" (القوس الشمالي الغربي) إلى 617.5 مليون جنيه، عرضه 48 مترا، طول الكوبري ومداخله 5450 مترا، ويضم 4 حارات بكل اتجاه.

أما كوبري تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير، فإن تكلفته وصلت إلى 450 مليون جنيه، طوله 1370 مترا، ويسهم في تقليل الاختناقات والحد من الحوادث.

وعن محور طما المرحلة الأولى فهو محور على النيل، يضم 2 حارة مرورية بكل اتجاه، تكلف 55 مليون جنيه، تاريخ البدء فيه يعود إلى مايو 2009، بعرض 21 مترا، يعمل على ربط شبكة الطرق من الصعيد الصحراوي الشرقي وحتى الصحراوي الجنوبي، يضم 5 كباري، و5 أنفاق و6 برابخ للسيول، ويسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة حركة التنمية السياحية والتجارية بصعيد مصر.

أما كوبري قوص العلوي أعلى السكة الحديد، فتكلف 44 مليون جنيه، طوله 975 مترا، وعرضه 15 مترا، تاريخ بدايه في ديسمبر 2013 وانتهر في أبريل 2018، ويحل مشكلة الاختناق المروري داخل مدينة قوص عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكك الحديد.