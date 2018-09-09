نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الأول لقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري تحت عنوان: "متلازمة المبيض متعدد التكيس.. الجديد فى التشخيص والعلاج"، بالتعاون مع جامعة UCL بلندن، وبحضور متحدثين من بعض الجامعات البريطانية والهولندية والمصرية.

وقال القمري، إن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير أدائهم أكاديميًا وعلاجيًا، من خلال كبار الباحثين والخبراء المتخصصين، كما يناقش أحدث الأبحاث فى هذا المجال وأحدث المستجدات الحالية والمستقبلية فى تشخيص وعلاج متلازمة المبيض متعدد التكيس، ومناقشة أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية لدى النساء المصابة بهذا المرض، ودور التقدم العلمى فى التشخيص والعلاج.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يركز على 4 محاور أساسية وهي: آثار متلازمة تكيس المبايض على صحة المرأة، أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية لدى النساء المصابات بالتكييس، التغيرات المورفولوجية ودورة الخلية في متلازمة تكيس المبايض، التقدم في التشخيص والعلاج.

وأشار القمري، إلى أن جامعة UCL بلندن تعتبر من أفضل 10 جامعات في العالم في الطب ورقم 1 في الطب في لندن ورقم 1 في التكنولوجيا الطبية في أوربا، وحصل منها 6 علماء على جائزة نوبل في الطب، وأن هذا المؤتمر بمثابة بداية التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف التخصصات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

كما أوضح أن هذا الحدث الفريد هو محاولة للعثور على سلاح ضد متلازمة تكيس المبايض من خلال كبار الباحثين والخبراء المتخصصين في علاج متلازمة تكيس المبايض من أجل عرض ومناقشة أحدث الأبحاث في هذا المجال ، لتعزيز الفهم الحالي للأسباب الأساسية وراء المرض والتعرف على أحدث المستجدات الحالية والمستقبلية في تشخيصه وعلاجه.