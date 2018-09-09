تحدث الفنان محمد نور على أغنية "عاليا"، حول تجربة الأبوة مع نجلته، ضمن ألبومه الأخير "مسا مسا" الصادر في عيد الأضحى الماضي.

وقال "نور"، خلال استضافته في ندوة لـ"الوطن"، إنه دندن الأغنية لأول مرة في عيد ميلاد ابنته منذ عامين، يتضمن شعوره في لمسته الأولى لها عند ولادتها، وفرحته بقدرتها على المشي، وسعادته بدخولها "الحضانة".

وأضاف المغني الشاب، أنه سيطرح فيديو كليب لـ"عاليا" خلال أسابيع، يتضمن مشاهد حقيقة لابنته ذات الـ3 سنوات، رافضًا الاستعانة بـ"موديل"، حتى لا تفقد الأغنية مصداقيتها.

طرح الفنان محمد نور، ألبومه الجديد "مسا مسا"، في أغسطس الماضي بالأسواق، تزامنا مع احتفالات موسم عيد الأضحى، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين الرومانسي والدرامي والمقسوم.

وأوضح نور، في بيان صادر منه، أن الألبوم يضم أغنيات "مسا مسا، حبيت معاك، إنساني وخليك بعيد، مدرس جغرافيا، غايب عن عيني، موحشتنيش إزاي، متعودتش على الأيام، لو على الفراق، اتأثرت بيك، وعليا".

يذكر أن الألبوم من إنتاج شركة "مزيكا" لمالكها محسن جابر.