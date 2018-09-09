علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه من المؤسف أن يصدر مثل هذا البيان عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مضيفًا: "تعامل البيان لم يكن حياديًا مع الأحكام القضائية الصادرة".

وشدد على وجوب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وفقما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، متابعًا: "من الواضح أن بيان مفوضة الأمم المتحدة تأثر بالأكاذيب التي تروج لها جماعة الإخوان في الأوساط الحقوقية".

وأكمل: "لا يمكن أن تقبل الدولة المصرية بأي حال من الأحوال أن يتم التشكيك في القضاء المصري، فالقضاء المصري يوفر حق التقاضي والدفاع عن النفس ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات المتعارف عليها".

وأوضح أن بيان باشليه تجاهل طبيعة الأحكام ومسار القضية، ومصر كانت رسالتها واضحة، برفض هذا التدخل في شؤونها.