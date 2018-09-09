تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعمال الصيانة التي جرى الانتهاء منها بمباني المدن الجامعية بالجامعة بمدينة الطلبة والطالبات، ومباني الفائقين والفائقات استعداداً لتسكين أكثر من 5000 طالب وطالبة هذا العام بالمدن الجامعية بدءًا من الأسبوع الأول من الدراسة، بالإضافة إلى تفقده لقاعات الأنشطة الطلابية وصالات وأماكن إقامة الطلاب من متحدى الإعاقة بالمدن الجامعية.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق الأنشطة بالمدن الجامعية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق الأنشطة بالجامعة، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية.

شملت الزيارة جولة لمتابعة انتهاء أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمباني والغرف، وتغير المفروشات والأثاث، وتركيب الكولديرات، ومراعاة التهوية الجيدة بالغرف، وصيانة وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ودورات المياه، والتأمين ضد الحريق.

شدد "عبد النبي" خلال الزيارة علي أعمال النظافة المستمرة بالمباني وأعمال التجميل للمساحات الخضراء حول المدن والتزيين على مداخل المباني لإشعار الطلاب باهتمام الجامعة باستقبالهم للعام الجامعي الجديد، مؤكداً أن جميع مباني المدن يتوفر بها رامبات للتسهيل على متحدي الإعاقة للدخول إلى مقار إقامتهم بها.