قال اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، إنه فوجئ بالصور المنسوبة له والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أدائه للصلاة في مكتبه، مشددا على أن هذه الصور ليست له، وهي تخص محافظ المنيا السابق أثناء صلاته في مكتبه، وأحد الصحفيين كان على صله به أثناء ولايته والتقط له هذه الصور، وعرضها عليه للنشر، ولكن المحافظ السابق أكد عليه بعدم النشر لأنها مسألة شخصية، وعلاقته مع الله علاقة خاصة، ولا تحتاج للنشر.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "هذا الصحفي خان الأمانة، وعرض هذه الصور في هذا التوقيت، لإحداث بلبلة"، مؤكدا أن هذا الصحفي معروف لدى المحافظ السابق واعترف بنشرها واعتذر لمحافظ المنيا السابق على النشر.

وتابع أن له أولوياته في المحافظة وتتمثل بحرصه على تفعيل المناطق الاستثمارية وجذب المستثمرين ومواجهة الفساد بجميع أشكاله بكل قوة وحزم، والاهتمام بالصحة والتعليم وملف النظافة.