افتتح الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحدة تأهيل القلب والصدر بمستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتأهيل مرضى جراحات القلب والصدر المزمنة، والمرضى الذين يعانون من اضطرابات في نظام القلب، وإجراء علاج وظائفي لهم من خدمات تأهيل مرضى القلب لاستعادة قدراتهم على أداء وممارسة حياتهم اليومية، ووضع خطة لمساعدة المرضي على استعادة حالتهم الطبيعية حفاظاً علي تدهور حالتهم ولتقليل مخاطر ومشاكل القلب المستقبلية.

وأشار الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي بأن الوحدة تضم أجهزة لتأهيل المرضى الخاصة بتمرينات التنفس وطرد إفرازات الفم المخاطية، لتأهيلهم لمرحلة الشفاء، مع الدعم النفسي والتثقيف حول متغيرات نمط الحياة لتقليل مخاطر أمراض القلب.

شهد الافتتاح الدكتور حسنى عبد الغنى عميد كلية الطب، والدكتور نزار رفعت مدير مستشفى المنيا الجامعي، والدكتور أحمد عبد الناصر رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بالجامعة، ورؤساء أقسام الروماتيزم، والدكتورة هناء أبو عمر رئيس وحدة تأهيل الروماتيزم.