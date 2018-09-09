أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بيان ميشيل باشيليت، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادر اليوم، وتطرق لأحكام القضاء المصري في قضية فض رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عابد، أن ما جاء في البيان مرفوض جملة وتفصيلا وأن أحكام القضاء المصري تصدر باسم الشعب المصري الذي اكتوى وعانى المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية والتي أرهبت الشعب المصري من خلال تكوين ميلشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يومًا، وأن الأحكام الأخيرة هي قصاص الشعب في حكم هذه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى إن الأحكام أولية أول درجة ويجوز الطعن عليها كما أن القضاء المصري مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أي آهواء سياسية.