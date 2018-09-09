أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، قال إن قطر تضع العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على الوطن.