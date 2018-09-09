تفقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، دار التربية للبنين بمحافظة الإسكندرية، حيث وجهت بعمل مقترح لتطوير الدار من بنية تحتية وتجهيزات.

ووجهت الوزيرة، بضرورة التنسيق والتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات من أجل عمل تحليل للعاملين في الدار، وكذلك برامج وأنشطة توعوية للعاملين.

كما تفقدت والي، مجموعة من الصوب الزراعية، ومعرض منتجات خشبية لأبناء الدار، وورش الدهانات والحدادة والنجارة، والتقت أبناء المتدربين في هذه الورش.

وعقدت لقاءً مع العاملين بدار التربية، ومجمع الدفاع الاجتماعي، لبحث التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، وتنفذ التضامن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.