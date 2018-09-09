قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم، إنه سيجري توزيع 708 آلاف تابلت على الطلاب بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر، لافتًا إلى أن السنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة لهذا العام ستكون تجريبية، حيث لن يخضع فيها الطلاب لاختبارات النجاح والرسوب.

وشدد خيري خلال مداخلة هاتفية بفضائية "القاهرة والناس"، على أن التعليم لن يعتمد على الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنه استخدام بنك الأسئلة الذي يحتوي على ملايين الأسئلة التي تعتمد على الفهم.

وأضاف: "جميع الكتب المدرسية تم تأليفها في مركز تطوير المناهج لضمان الجودة من مراكز عالمية، ووضحنا لأولياء الأمور الفارق بينها وبين كتب بير السلم المزيفة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ في 22 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ المشروع الذي أطلقه الرئيس السيسي في الدورة السادسة من مؤتمر الشباب بشأن تطوير التعليم.