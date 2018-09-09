حبس تشكيل عصابي بعد اعترافهم بـ14 واقعة سرقة في جمصة 4 أيام

أمرت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي مكون من "عاطل وصبيان"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافهم بعدد 14 واقعة سرقة لمساكن بدائرة قسم شرطة جمصة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد خالد بدران، مأمور قسم شرطة جمصة يفيد بورود معلومات إلى الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث القسم، أكدتها التحريات السرية بقيام كل من "وليد. ع. ع"، 35 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ بدمياط، و"محمد. ا. ا"، 15 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز المنزلة، و"إمام. ب. أ"، 17 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز الستامونى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة جمصة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام صقر والقوه المرافقة له من ضبط المتهمين من خلال أحد الأكمنة المعدة لضبطهم وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ".

وبمواجهتهم، أمام النيابة العامة، اعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة بدائرة القسم، وبإرشادهم جرى ضبط المسروقات.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.