"التعليم": 2.5 مليون مستفيد من النظام الجديد بالروضة وأولى ابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد يُطبق على 2.5 مليون طالب في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، "هذه الدفعة ستتخرج في عام 2030، وهذا المشروع هو الأعظم بالنسبة لنا، وعملنا بمعدلات قياسية من أجل اتمام هذا المشروع".

وأضاف: "النظام الجديد من التعليم لا يشمل الامتحانات خلال السنوات الأربع الأولى وإنما نحاول خلال هذه الفترة بناء شخصية الطفل، ومن المقرر أن يجلس الأطفال في الفصول على شكل مجموعات عملا على تطوير قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم".