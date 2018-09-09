"بعيد عن دماغك".. انطلاقة إذاعية جديدة لمحمود عباس عبر "نغم إف أم"

ينطلق، اليوم، عبر أثير إذاعة "نغم . إف. أم - 105.3"، أولى حلقات برنامج "بعيد عن دماغك"، وهو برنامج يتناول الموضوعات الاجتماعية والثقافية بشكل خفيف، وبما يتناسب مع طبيعة جمهور الراديو، ومن خلال مجموعة متنوعة وغير مألوفة من الفقرات التي تعتمد في المقام الأول على التفاعل مع الجمهور، وإشراكهم بالرأي في جميع الموضوعات المطروحة على مدار ساعتين.

ويعد البرنامج الانطلاقة الأولى للمذيع الشاب محمود عباس، عبر إذاعات راديو النيل، وذلك بعد أن كان من أوائل المشاركين في تجربة "الوطن" الصحفية في عام 2012، حيث قدم العديد من الموضوعات السياسية والاجتماعية والفنية ضمن كتيبة الصحفيين في بوابتها الإلكترونية، وهو الآن يشغل منصب رئيس قسم المتابعة الإخبارية بالبوابة الإلكترونية للصحيفة.

وقبل عام 2011، خاض "عباس" تجربته الإذاعية الأولى، كمراسل ومقدم للبرامج الرياضية، وذلك في عالم إذاعات الأنترنت، ومن بعدها اتجه إلى عالم الصحافة وحتى التحق بكتيبة "الوطن".

ويذاع برنامج "بعيد عن دماغك"، عبر إذاعة "نغم. إف. أم"، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء على الهواء مباشرة من الساعة 12 إلى 2 صباحًا.