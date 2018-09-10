نقيب الفلاحين يطالب بتنفيذ توجيهات السيسي بحماية الأراضي الزراعية

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية من التعديات عليها، ووقف البناء العشوائي عليها.

وقال أبو صدام، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إنجازات كبرى تخص الفلاح حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينها تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان، واستصلاح الأراضي الزراعية، وزيادة الأسعار بنسبة 200%.

وأضاف أن هناك مشروعات زراعية جديدة منها المليون ونصف فدان، واستصلاح 4 ملايين فدان، واستصلاح الأراضي على جانبي الطرق، ورفع الضريبة عن الأراضي الزراعية.

وأردف نقيب الفلاحين، أنه لا بد من تفعيل الدورة الزراعية، مؤكدا: "الناس بتزرع ومش عارفه هتبيع بكام!".