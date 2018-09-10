الخارجية العراقية تستدعي سفير الجزائر بعد أزمة مباراة البطولة العربية

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها الى عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين.

وطالبت الخارجية العراقية بتوضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان، كما قررت استدعاء سفير الجزائر لدى بغداد لإبلاغه ومن خلاله الى الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومةً وشعباً، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر و"الابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد"، حسبما افاد بيان للمتحدث الرسمي للخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب.

وأكد محجوب "إن الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن اي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".

وانسحب الفريق العراقي من المسابقة بعد ان هتف الجمهور الجزائري باسم صدام حسين.