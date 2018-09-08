أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية، أن لا شيء يهدد أمن موظفيها ومقاوليها العاملين في حقل "غرب القرنة 2" النفطي، بالقرب من مدينة البصرة في جنوبي العراق التي تشهد تظاهرات واحتجاجات عنيفة.

وبحسب "روسيا اليوم" نقلت وكالة "نوفوستي" عن الشركة، إن "أمن موظفي "لوك أويل" ومقاوليها العاملين في منشآت في حقل "غرب القرنة 2" النفطي، لا يهدده شيء، وأن الوضع لا يزال تحت السيطرة "وفي نفس الوقت قالت إن الوضع في محافظة البصرة العراقية ليس هادئا حقا".

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق، بأن محتجين هاجموا منشأة تعود إلى حقل "غرب القرنة 2" النفطي الذي تديره شركة "لوك أويل" الروسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق، واحتجزوا رهائن، وفيما بعد نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع تأكيده عدم تضرر أي أحد من موظفي "لوك أويل" في الهجوم، إذ أن المحتجين لم يصلوا "إلى المكان الذي يقع فيه موظفو الشركة".