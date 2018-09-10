قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد يقوم على بناء متكامل للشخصية المصرية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن نظام التعليم الجديد سيبدأ بعد أسبوعين مستهدفًا 2.5 مليون طفل في مرحلة التكوين العلمي والنفسي والثقافي.

وشدد شوقي على ضرورة مساعدة أولياء الأمور والإعلام لتصدير قدوة مختلفة للأطفال، متابعا: "حتى المسلسلات والأفلام سواء في الإعلام المرئي أو الإنترنت بتربي حاجات عكس اللي إحنا عاوزينه، ومبستغربش قوي النتيجة اللي إحنا شايفينها دلوقتي".