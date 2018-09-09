قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحتفل بثورة تعليم حقيقي في مصر تسمى "نظام التعليم المصري الجديد"، وذلك من أجل تحسين وترميم النظام القديم.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر استعدادات العام الدراسي الجديد، أن العديد من الشائعات يتم تداولها على السوشيال ميديا، عبارة عن حرب استنزاف هدفها ارهاق القيادات في وزارة التعليم وأبعادها عن مسارها في تصحيح نظام التعليم.

وأكد "شوقي" أن مصر مدركة أن ثروتها الحقيقية في شبابها، وهناك حلم يسمى نظام تعليمي جديد أطلقه الرئيس السيسي تم بدء العمل فيه بالفعل.