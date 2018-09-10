رئيس جهاز الشروق عن "المذبحة": حدثت بمنطقة "إسكان المستقبل"

استمرارا لمسلسل جرائم العنف الأسري التي يشهدها المجتمع في الفترة الأخيرة، شهدت مدينة الشروق، مذبحة بشعة، بعدما أقدم رجلا على ذبح زوجته وأبناءه الثلاثة، لاكتشافه وجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وخفير، وتعرض 3 من الضحايا للذبح، فيما قُتل اثنين آخرين بطعنات سكين في مناطق متفرقة من الجسد، مبينًا أن الشرطة عثرت عليهم داخل عدة غرف بالمنزل.

وكشفت التحريات أن المتهم كان على خلاف دائم مع زوجته المجني عليها، وتصالحا قريبًا، واستأجرا الشقة، التي وقعت المذبحة بها، من مالكها ببطاقة رقم قومي خاصة بصديقه تجنبًا للرصد الأمني.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الحادث لم يقع في منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة كما أشيع، موضحا أنها وقعت في منطقة "إسكان المستقبل" بمدينة الشروق، موضحا أن المسافة بين المنطقتين ليست بعيدة.

وأوضح الشربيني لـ"الوطن"، أن مناطق "إسكان المستقبل" لا يوجد بها أي شروط أو ضوابط تمنع عملية إيجار هذه الوحدات للغير، مؤكدا أن الدولة لم تضع أي شروط تعيق أو تمنع الإيجار.

وكشفت التحريات أن المتهم الهارب صادر ضده حكما بالإعدام في القضية رقم 2026 جنايات العمرانية، عام 2011، "قتل" بجلسة 2 نوفمبر 2014، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وأبناءه الأربعة ذبحًا في الشروق، وقررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.