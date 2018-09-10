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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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"بهجت قمر": أتعاون مع الهضبة وأنغام وحماقي وشيرين في ألبوماتهم الجديدة

"بهجت قمر": أتعاون مع الهضبة وأنغام وحماقي وشيرين في ألبوماتهم الجديدة

جار "بلال" شهيد غزة لـ"الوطن": كان يتوجه للحدود لرفع الحصار عن القطاع

جار "بلال" شهيد غزة لـ"الوطن": كان يتوجه للحدود لرفع الحصار عن القطاع

وكيل "تعليم النواب" ينتقد نظام الـ"تابلت": لم نره في أي دولة

وكيل "تعليم النواب" ينتقد نظام الـ"تابلت": لم نره في أي دولة

نقيب الفلاحين يطالب بتنفيذ توجيهات السيسي بحماية الأراضي الزراعية

نقيب الفلاحين يطالب بتنفيذ توجيهات السيسي بحماية الأراضي الزراعية

وزير التعليم: "سامسونج ما قدرتش تصنع مليون تابلت في وقت قصير"

وزير التعليم: "سامسونج ما قدرتش تصنع مليون تابلت في وقت قصير"

محمد نور يشكر "الوطن" على تكريمه لطرحه ألبوم "مسا مسا"

محمد نور يشكر "الوطن" على تكريمه لطرحه ألبوم "مسا مسا"

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مايكل يتبرع لبناء مسجد.. صدقة جارية على روح والده شهيد الإرهاب

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"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

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بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

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