وكيل "تعليم النواب" ينتقد نظام الـ"تابلت": لم نره في أي دولة

انتقد عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، النظام الجديد الذي سيطبقه وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، لافتا إلى أن منظومة الثانوية العامة التى يقترحها تسبب أزمة للأسرة المصرية، كما أن نظام التابلت اختراع جديد من وزير التعليم لم نره في أي دولة، موجها كلامه للوزير: "أنت بتخترع سيستم جديد خالص".

وأضاف البرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مرحلة الإعداد لتطوير نظام التعليم كانت قليلة، موضحًا أن اللجنة طالبت الوزير بإعطاء نفسه فترة للإعداد للتطوير لكنه أكد أن "كل شئ محسوب بالورقة والقلم، وأنه قادر على تحقيق ما يرغب فيه".

وانتقد وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، عدم جاهزية "التابلت" وعدم تسليمه للطلاب، وعدم توصيل الإنترنت لكافة المدارس الموجودة بالجمهورية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في حواره لـ"الوطن"، المنشور أمس، إنَّه سيتم الاعتماد في التعليم على بعض الطرق الحديثة التى لا تعتمد فقط على الكتب الدراسية، ولكن أيضًا على التعليم الإلكتروني من خلال التابلت والشاشات الذكية والشبكات في المدارس، والبحث على الإنترنت وبنك المعرفة الذي سيكون متاحًا خلال الامتحانات، نظرًا لاعتمادها على الفهم.

وأوضح مدبولي في أول حوار صحفي له، أنَّه جارٍ حاليًا العمل على تنفيذ البنية الأساسية للمدارس وتوصيل الشبكات الإلكترونية، وشبكة «الواى فاى»، ومن المتوقع إنهاء تجهيز أول دفعة من المدارس بحلول شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم الانتهاء بشكل كامل من جميع المدارس خلال يناير المقبل، لذلك ستكون الدراسة بالشكل التقليدي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجديد بالصف الأول الثانوي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّه سيتم تسليم كل طالب في مرحلة الثانوية العامة «تابلت» سعره يتراوح بين 2500 و3000 جنيه، من أجل استخدامه في العملية التعليمية، على أن يكون هذا الجهاز مسؤولية الطالب في حالة تلفه أو فقدانه.