طارق شوقي يحذر الأهالي من شراء كتب خارجية: "هتأذي أولادكم"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد ألغى نظام الامتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي، متابعا: "علشان التلميذ ييجي مبسوط وييجي بيلعب".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفرش الموجود داخل المدارس تم تغييره، وسيتم تعليم الأطفال بنظام "التعليم النشط والجماعي".

ونصح شوقي أولياء الأمور بعدم شراء الكتب الخارجية للأطفال، قائلا: "بقول لأولياء الأمور يا جماعة متشتروش الكتب دي، الكتب دي هتدمر اللي إحنا بنعمله وهتأذي أولادكم".

وأكد شوقي أن الوزارة تحاول تقديم شيئا مفيدا لمصلحة الطلاب، مشددًا على ضرورة مشاركة الأهالي للوزارة في الوصول لهدفها.