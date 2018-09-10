قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الذي يمكن وصفه بالجديد، يعتبر الاستثمار الحقيقي.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ما يحدث لنظام التعليم الثانوي يعتبر "ترميم للنظام" وليس تطبيق نظام جديد.

وتابع: "الفكرة بتاعتنا إن إحنا ننقذ الولاد بدءا من أولى ثانوي بعد ما اتعلموا 9 سنين متعلموش فيها تقريبا، وقبل ما يطلعوا من المدارس يبتدوا يتعلموا ثقافة فهم الأمور مش حفظها، وعشان نوصل للطريقة دي كان لازم نغير طريقة السؤال وطريقة الامتحان".

وأكد وزير التعليم: "التابلت يعتبر هدية للطلاب، ولا يعتبر محور نظام التعليم الجديد".