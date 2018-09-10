وزير التعليم: "سامسونج ما قدرتش تصنع مليون تابلت في وقت قصير"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن شركة "سامسونج" لم تستطع تصنيع مليون تابلت للطلاب في مصر.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "الأوردر اتعمل والتابلت جاي، بس حتى شركة بحجم سامسونج مقدرتش تعمل مليون تابلت في الزمن القصير ده".

وتابع: "سيتم استلام التابلت على دفعات، 200 ألف وراهم 200 ألف تانية وراهم 200 ألف تالتة، وإحنا هنجيبهم ونجمعهم ولما يكتمل العدد هنوزعهم".

وأكد وزير التعليم أنه طبقًا للتعاقد فإن الوزارة ستتسلم آخر دفعة من "التابلت"، قبل نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم توصيل شبكات الإنترنت لـ2500 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.