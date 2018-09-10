قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الدولة تعمل كمؤسسة واحدة بدء من عام 2014، لافتا إلى أنه حدث تعاون غير عادي بين المحليات ووزارات الإسكان والكهرباء لإنجاح مشروع الطرق.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية بثينة توكل ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر فضائية "اليوم"، أن هناك 1100 كوبري جاري العمل عليهم، مؤكدًا أن "المشوار ما زال طويل".

وشدد على أنه تم تكثيف العمل بالطريق الدولي الإقليمي الجديد، لتقليل حدة الزحام، والمسافة الزمنية بين المحافظات، لافتا إلى أن المستهدف هو إرضاء الناس.

وأكد وزير النقل أن "المنهج العلمي للمشروع القومي للطرق تم تفعيله منذ 2014، بعد وضع خطة كاملة، وتفعيل الدراسات القديمة، وتوفير جدول زمنى وخطة واضحة المعالم لتفعيلها على أرض الواقع".