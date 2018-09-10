قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لديهما اهتمام غير عادي بملف النقل الجماعي، مضيفا أنه "تم توقيع مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط مدينة العبور بالشروق، بمحطة المستشار عدلي منصور، أثناء زيارة الرئيس للصين".

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت والإعلامية بثينة توكل ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر فضائية "اليوم"، أن مشروع القطار المكهرب سيبدأ من محطة مترو المستشار عدلي منصور، وينطلق منها مارا بمدن العبور، الشروق، بدر، والروبيكى، لتتفرع من الروبيكى وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية في اتجاه العاشر من رمضان.

وأضاف: "سيرتبط القطار المكهرب بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، عبر محطة عدلي منصور بمدينة السلام، وهي آخر محطة بالخط الثالث للمترو".

وعن ركوب وزير النقل للمترو بشكل مستمر، قال: "دائما أنا اركب المترو من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى وسط البلد، لحضور اجتماعات مجلس الوزراء، والهدف من ركوب المترو هو متابعة العمل، أثناء ساعات الذروة، والتعرف على شكل الخدمة، ولاحظت أشياء كثيرة يتم معالجتها أولا بأول".