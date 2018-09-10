أحمد الفيشاوي لـ"الوطن": "يوم مصري" فيلم اجتماعي.. وأجسد دور "هجام"

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه يجسد دور متحرش وهجام في فيلمه الجديد "يوم مصري"، الذي يعكف على تصويره حاليا، واصفا إياه بأنه "ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية".

وأضاف الفيشاوي لـ"الوطن"، أنه سعيد بتلك التجربة السينمائية، وبتعاونه مع المخرج المتميز أيمن مكرم، ومدير التصوير الذي تم الاستعانة بخدماته من بولندا، مشيراً إلى أن الفيلم أقرب لنوعية أفلام "واحد صفر" و"كباريه" و"ساعة ونصف" و"الفرح"، حيث يضم شخصيات عديدة في طيات أحداثه.

يشارك الفيشاوي في بطولة "يوم مصري" خالد النبوي، درة، حنان مطاوع ومحمد عادل، من تأليف يحيي فكري.