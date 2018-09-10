قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إن مصر لعبت دورا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، وهناك 280 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة لتركيب نظام الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

وطالب كرم الدين، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة "اليوم"، المواطنين في حال التعاقد مع الشركة بالاستفسار عن نوعية الخدمة وجودتها قبل الإتفاق على تركيب الخدمة.

وتابع المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن "كل كيلو وات يحتاج لـ10 كيلو مربع"، مضيفا أن تكلفة سعر الكيلو وات يقدر بـ20 ألف جنيه".

وطالب كرم الدين الدولة بمنح قروض من البنوك التابعة للبنك المركزي، دون فوائد لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، على غرار ما يحدث بلبنان، مضيفا أن هذه التجربة في حال تفعيلها ستوفر في لميزانية العامة للبلاد.