ضبط موظف وعاطل بحوزتهما سلاح بدون ترخيص في أسيوط

ضبطت مباحث مركز شرطة الفتح، بمديرية أمن أسيوط، موظفا وعاطلا يحملان أسلحة نارية غير مرخصة، بقريتي بني مر والمعصرة، بدائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بضبط (ح. ع. ح.- 29 سنة- بدون عمل) ومقيم بقرية بني مر مركز الفتح، وبحوزته بندقية خرطوش بـ"روحين" مطموسة الأرقام، وضبط (م. ع. م.- وشهرته عبدالرحمن- 59 سنة- موظف) ومقيم المعصرة دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 تحمل رقم 20245 على جسم السلاح".

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بكل واقعة على حدة، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.