محافظ أسيوط: عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام 3 ساعات لعطل مفاجئ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عودة التيار الكهربائي لجميع قرى ومراكز المحافظة تدريجيا، بعد فترة انقطاع استمرت 3 ساعات متواصلة عن قرى ومراكز المحافظة، مساء أمس، وذلك بعد إصلاح العطل الذي لحق بإحدى الدوائر الخارجية لمحطة كهرباء غرب أسيوط.

وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الانقطاع تكرر للمرة الثالثة في نفس الدائرة الكهربائية على مدار 3 أيام منفصلة، رغم إصلاحه، وتم على الفور التدخل السريع والتواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، لبحث أسباب العطل وإصلاحه فى أسرع وقت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لتلافي تكرار العطل مرة أخرى، وأصلح العطل وعاد التيار الكهربائي لجميع أنحاء المحافظة.

واتخذ محافظ أسيوط عدة إجراءات فور الإعلان عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة كهرباء غرب أسيوط، وانقطاع التيار الكهربائي عن أغلب قرى ومراكز المحافظة، وتم التنسيق مع التحكم المركزي للكهرباء لتخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، ومديريات الخدمات للتعامل بكل جدية مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتم توفير مصادر الكهرباء والطاقة للمستشفيات والمنشآت الحيوية، ومحطات المياه والصرف الصحي، واستخدام مصادر الطاقة البديلة وتشغيل جميع مولدات الديزل.

كما أصدر تعليماته لنائبه المهندس عمرو عبدالعال، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، بانعقاد غرفة الكوارث والأزمات بصفة مستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الصحة والتموين وشركات المياه والغاز الطبيعي، والكهرباء واتخاذ التدابير البديلة اللازمة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي، واحتواء الأزمة وتشغيل مصادر الطاقة البديلة، والدفع بسيارات مياه الشرب بالأماكن التى قد يحدث بها اى انقطاع للمياه، وتشغيل وحدات الديزل بمحطات المياه والصرف الصحي.